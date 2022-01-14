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Олимпийская чемпионка Сара Хьюз отреагировала на рекордный прокат Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка Сара Хьюз отреагировала на рекордный прокат Камилы Валиевой
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Американская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2002 года Сара Хьюз выразила восхищение выступлением россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. 15-летняя спортсменка заняла первое место, установив мировой рекорд — 90,45 балла.

«Короткая программа Камилы Валиевой на чемпионате Европы заставила меня захотеть, чтобы короткая программа была чуть длиннее. Какая же прекрасная фигуристка!» — написала Хьюз в своём «твиттере».

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) – 90,45.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25
3. Александра Трусова (Россия) – 75,13.
4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47.

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Новости. Фигурное катание
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