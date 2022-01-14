Гербольдт: Тарасова и Морозов будут претендовать на командный турнир на Олимпийских играх

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила конкуренцию среди российских спортивных пар. Весь пьедестал в соревнованиях пар на чемпионате Европы в Таллине заняли россияне. Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
«Среди российских пар сейчас сильнейшая конкуренция. С одной стороны, им очень трудно. Особенно Бойковой и Козловскому и Мишиной и Галлямовым, которые тренируются в одной группе Тамары Николаевны Москвиной. С другой стороны, это абсолютно здоровая конкуренция, в которой они друг друга подначивают. Конкуренция — это хороший двигатель прогресса.
Думаю, Тарасова и Морозов рассчитывают попасть и будут претендовать на командный турнир на Олимпийских играх. Дальше зависит от того, как их рассудят и решат в Федерации», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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