Гербольдт: Тарасова и Морозов будут претендовать на командный турнир на Олимпийских играх

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила конкуренцию среди российских спортивных пар. Весь пьедестал в соревнованиях пар на чемпионате Европы в Таллине заняли россияне. Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Среди российских пар сейчас сильнейшая конкуренция. С одной стороны, им очень трудно. Особенно Бойковой и Козловскому и Мишиной и Галлямовым, которые тренируются в одной группе Тамары Николаевны Москвиной. С другой стороны, это абсолютно здоровая конкуренция, в которой они друг друга подначивают. Конкуренция — это хороший двигатель прогресса.



Думаю, Тарасова и Морозов рассчитывают попасть и будут претендовать на командный турнир на Олимпийских играх. Дальше зависит от того, как их рассудят и решат в Федерации», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!