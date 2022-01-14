«Три первых места говорят сами за себя». Роднина оценила выступление российских пар на ЧЕ

Бывшая фигуристка Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении российских пар на чемпионате Европы. Они заняли весь пьедестал.



«Три первых места говорят сами за себя. Это очень хороший дополнительный плюс перед Олимпийскими играми. Все пары справились со своими задачами. Есть ошибки, но есть и время, чтобы их исправить, всё довести», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



Победителями чемпионата Европы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку лучших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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