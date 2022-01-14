С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. В скором времени должен определиться состав сборной России по фигурному катанию. После чемпионата России двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко предложил устроить контрольный прокат с участием Анны Щербаковой (3-е место на ЧР) и Елизаветой Туктамышевой (7-е место на ЧР).
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Нужны ли перекаты между Щербаковой и Туктамышевой перед Олимпиадой-2022 в Пекине?»
Пройти опрос можно по ссылке.
Напомним, Щербакова заняла лишь четвёртое место в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.
Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
13:57
-
13:35
-
13:07
-
12:28
-
11:55
-
11:43
-
11:38
-
11:20
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:47
-
10:42
-
10:32
-
10:28
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
09:12
-
08:44
-
08:01
-
08:00
-
07:52
-
06:36
-
06:16
-
02:39
-
02:24
-
02:15
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:50
-
00:36
-
00:35
-
00:22