Нужны ли перекаты между Щербаковой и Туктамышевой перед Олимпиадой-2022 в Пекине?

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. В скором времени должен определиться состав сборной России по фигурному катанию. После чемпионата России двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко предложил устроить контрольный прокат с участием Анны Щербаковой (3-е место на ЧР) и Елизаветой Туктамышевой (7-е место на ЧР).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Нужны ли перекаты между Щербаковой и Туктамышевой перед Олимпиадой-2022 в Пекине?»

Пройти опрос можно по ссылке.

Напомним, Щербакова заняла лишь четвёртое место в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

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