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Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство в ритм-танце на чемпионате Европы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство в ритм-танце на чемпионате Европы
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, завершили выступление в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Дэвис и Смолкин показали результат 73,32 балла, в том числе 41,15 балла за технику и 32,17 балла за компоненты.

На момент публикации новости Дэвис и Смолкин занимают первое место в протоколе. Уже выступили 15 пар, осталось ещё 11, в том числе россияне Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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