Глеб Смолкин прокомментировал выступление в ритм-танце с Дианой Дэвис на чемпионате Европы

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, прокомментировал выступление в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Дэвис и Смолкин показали результат 73,32 балла, в том числе 41,15 балла за технику и 32,17 балла за компоненты.

«Мы очень счастливы быть здесь, выступать с лучшими парами Европы и быть частью команды России. Мы хотим показать, что мы можем на данный момент, мы хотим добиваться большего в будущем. На этом чемпионате Европы мы показываем всё, на что мы способны», — сказал Смолкин журналистам.

На момент публикации новости Дэвис и Смолкин занимают первое место в протоколе. Уже выступили 16 пар, осталось ещё 10, в том числе россияне Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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