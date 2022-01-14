Глеб Смолкин: у нас чудный допинг, всегда с нами
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Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, ответил на вопрос о планах на вечер после выступления в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). За свой прокат они получили 73,32 балла.
«Останемся ли кого-то посмотреть? Да нет, у нас же чудный допинг, всегда с нами, поэтому посмотрим, как получится. Конечно, хотелось бы остаться, посмотреть российские пары, всегда за них болеем», — приводит слова Смолкина «Спорт-экспресс».
В ритм-танце также выступят российские пары Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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