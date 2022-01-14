«Когда инвестиции не окупаются». Блогер Фран — об оценках Дэвис и Смолкина на ЧЕ

Известный блогер Фран после объявления оценок российского дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине опубликовал пост на своей странице в «Твиттере».

«Когда твои инвестиции в Кубок Варшавы не окупаются, как планировалось», — написал Фран.

Блогер прозрачно намекнул на скандал, разразившийся после выступления Дэвис и Смолкина на «челленджере» в Польше. Тогда вчерашние юниоры, дебютанты взрослых соревнований весьма неожиданно получили за ритм-танец оценки на уровне сильнейших пар мира – 81,30 балла. Результат Дэвис и Смолкина на первым в их карьере чемпионате Европы оказался гораздо скромнее – 73,32 балла.

Перед заключительной разминкой, в которой выступят сильнейшие дуэты, Дэвис и Смолкин занимают третье промежуточное место.