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«Когда инвестиции не окупаются». Блогер Фран — об оценках Дэвис и Смолкина на ЧЕ

«Когда инвестиции не окупаются». Блогер Фран — об оценках Дэвис и Смолкина на ЧЕ
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Известный блогер Фран после объявления оценок российского дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине опубликовал пост на своей странице в «Твиттере».

«Когда твои инвестиции в Кубок Варшавы не окупаются, как планировалось», — написал Фран.

Блогер прозрачно намекнул на скандал, разразившийся после выступления Дэвис и Смолкина на «челленджере» в Польше. Тогда вчерашние юниоры, дебютанты взрослых соревнований весьма неожиданно получили за ритм-танец оценки на уровне сильнейших пар мира – 81,30 балла. Результат Дэвис и Смолкина на первым в их карьере чемпионате Европы оказался гораздо скромнее – 73,32 балла.

Перед заключительной разминкой, в которой выступят сильнейшие дуэты, Дэвис и Смолкин занимают третье промежуточное место.

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