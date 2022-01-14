Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧЕ, Степанова и Букин — вторые

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершилось выступление дуэтов в ритм-танце.

Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

Третье место перед произвольным танцем занимают итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Дебютанты чемпионата Европы Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили весьма скромные баллы (73,32) и располагаются на восьмом месте после ритм-танца.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 87,89.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 86,45

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 83,35.

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 79,97

5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 77,99.

6. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания)— 75,83

7. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 74,45.

8. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 73,32.