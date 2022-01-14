Степанова и Букин обновили личный рекорд в ритм-танце на чемпионате Европы

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин обновил личный рекорд в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония). За свой прокат Степанова и Букин получили от судей 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.
После ритм-танца Степанова и Букин располагаются на второй позиции, уступая полтора балла Виктории Синициной и Никите Кацалапову.
Третий российский дуэт, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, наоборот, получил за ритм-танец оценки значительно ниже личного рекорда, установленного на Кубке Варшавы. В ноябре 2021 года в Польше Диана и Глеб получили 81,30 балла. На чемпионате Европы ритм-танец дебютантов был оценён в 73,32 балла. Это восьмой результат.
- 14 января 2022
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