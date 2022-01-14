Лучший прокат ритм-танца Степановой и Букина за два года. Видео

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), показал лучший прокат ритм-танца более чем за два года.

Александра и Иван обновили личный рекорд в первом виде программы, получив от судей за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе серии Гран-при в Японии в 2019 году.

После ритм-танца Степанова и Букин располагаются на второй позиции, уступая 1,44 балла защищающим титул соотечественникам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Произвольный танец дуэты покажут завтра, 15 января.

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