Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лучший прокат ритм-танца Степановой и Букина за два года. Видео

Лучший прокат ритм-танца Степановой и Букина за два года. Видео
Комментарии

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), показал лучший прокат ритм-танца более чем за два года.
Александра и Иван обновили личный рекорд в первом виде программы, получив от судей за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе серии Гран-при в Японии в 2019 году.

После ритм-танца Степанова и Букин располагаются на второй позиции, уступая 1,44 балла защищающим титул соотечественникам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Произвольный танец дуэты покажут завтра, 15 января.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Сказки кончились. Дочь Тутберидзе не хотят пускать на пьедестал чемпионата Европы Сказки кончились. Дочь Тутберидзе не хотят пускать на пьедестал чемпионата Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022