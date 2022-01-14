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Александра Степанова: мы решили выбрать музыку, которая будет заводить публику

Александра Степанова: мы решили выбрать музыку, которая будет заводить публику
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Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о выборе музыкальной композиции на ритм-танец на чемпионате Европы.

«Наша музыка была давно выбрана, но не для ритм-танца, а для показательных выступлений. Но, к сожалению или к счастью, мы ею тогда так и не воспользовались. Когда мы ставили короткий танец, решили попробовать этот вариант. Мы решили выбрать музыку, которая будет заводить публику, заводить нас. Музыка подошла, программу поставили, всё получилось», — сказала Степанова на пресс-конференции.

Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

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