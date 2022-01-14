Неудачный дебют Дэвис и Смолкина в ритм-танце на чемпионате Европы. Видео

Дебют российского дуэта Диана Дэвис и Глеб Смолкин на чемпионате Европы получился не слишком удачным. За прокат ритм-танца третья пара страны получила от судей весьма скромные оценки 73,32 балла и занимает восьмое место после первого дня соревнований.



Ни один из судей, включая российского арбитра, не поставил Дэвис и Смолкина выше седьмого места. А судья из Турции и вовсе отправила дебютантов на 12-ю позицию.

Напомним, в ноябре 2021 года на турнире серии «челленджер» в Варшаве (Польша) Дэвис и Смолкин получили 81,30 балла, что является их личным рекордом.

Произвольный танец дуэты покажут завтра, 15 января.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.