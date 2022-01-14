Иван Букин рассказал об эмоциях после получения высшего балла в карьере

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал своё выступление на чемпионате Европы, на котором он показал лучший результате в своей карьере.

«Чувства положительные. Мы очень рады, что получили «сизн бэст». Мы много работали после нашего последнего этапа Гран-при. Сегодня у нас почти всё получилось», — сказал Букин на пресс-конференции.

Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.