Степанова: на сегодня мы показали свой максимум

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, прокомментировала результат чемпионата Европы, который проходит в Эстонии.

«Сегодня мы в первый раз прокатались на главной арене, нам очень понравился лёд, нам очень понравилась публика. Весь зал был приятный, уютный. Для нас был очень хороший день и на сегодня мы показали свой максимум», — сказала Степанова на пресс-конференции.

Победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.