Глеб Смолкин: хотим показать, что с нами нужно считаться

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, прокомментировал прокат ритм-танца на дебютном чемпионате Европы.

«Мы немного нервничали, больше, чем на чемпионате России. Не знаю почему. Соревнования шли одно за другим, так что мы немного устали — хотелось и подготовиться, и отдохнуть. Мы старались изо всех сил, думаю, всё прошло достойно. Посмотрим, какое место мы в итоге займём, понятно, что оно не будет первым. Мы стараемся делать всё возможное, катаемся друг для друга, пытаемся показать всё, на что способны, как прогрессируем, что мы ставим перед собой высокие цели в будущем.

Целей занять определённые места у нас нет. Просто хотим показать, что у нашей команды хорошая перспектива, что мы прогрессируем от турнира к турниру и от сезона к сезону и что с нами нужно считаться.

Очень рады дебютировать на чемпионате Европы, соревноваться с лучшими парами континента и быть в тройке лучших в России. Это очень много значит для нас. Хотим показать, на что мы способны в данный момент. В будущем мы хотим добиться большего, поэтому важно заложить основы прямо сейчас, на этом чемпионате, показав всё, на что способны», — приводит слова Смолкина пресс-служба ISU.