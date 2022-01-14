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Степанова и Букин — о личном рекорде: мы так долго ждали этих оценок

Степанова и Букин — о личном рекорде: мы так долго ждали этих оценок
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали новый личный рекорд в ритм-танце, который они обновили на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Степанова и Букин получили от судей за свой прокат 86,45 балла и занимают второе место.

«Мы так долго ждали этих оценок, очень много работали. За время после чемпионата России нам удалось кое-что улучшить. Для нас чемпионат Европы — это отдельное событие. Понятно, что внутренне весь этот сезон мы готовимся к Олимпиаде, потому что этот старт самый важный в сезоне, но при этом пытаемся двигаться шаг за шагом», — приводит слова Степановой пресс-служба ISU.

«После чемпионата России мы съездили в Новогорск, отлично поработали и провели время. Атмосфера здесь, в Эстонии, очень приятная, все говорят по-русски, все тебя понимают, как дома. Большое спасибо всем, кто пришёл, было круто. Хоть и не так много зрителей, но аплодировали громко. Мы не первый раз приезжаем на чемпионат Европы, поэтому знаем, что это такое. К Олимпиаде мы пока только готовимся», — добавил Букин.

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