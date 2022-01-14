Фаббри и Гиньяр: мы не устали от фигурного катания!

Итальянский фигурист Марко Фаббри, выступающий в танцевальном дуэте с Шарлен Гиньяр, прокомментировал третий результат пары в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.
«Очень довольны сегодняшним выступлением. Наконец все наши усилия в борьбе с этим танцем принесли плоды. И мы наконец получили отличные оценки. На разминке у нас сегодня было хорошее настроение, всё давалось легко. Иногда выходишь на лёд и чувствуешь себя комфортно во всём, что делаешь, сегодня у нас было именно так. На некоторых соревнованиях приходится бороться за каждый элемент, но не сегодня!
Мы давно выступаем, но по-прежнему чувствуем себя очень хорошо физически и морально. Мы не устали от фигурного катания! И наши результаты улучшаются, поэтому мы думаем, что не достигли своего высшего уровня. Мы думаем, что можем стать лучше и быть конкурентоспособными на высоком уровне. Обязательно будем выступать в следующем сезоне, а потом добавлять ещё по одному», — приводит слова Фаббри пресс-служба ISU.
- 14 января 2022
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