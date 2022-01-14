Медведева: Тутберидзе делает всё, что в её силах, чтобы быть лучшей

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, в чём секрет успеха тренера Этери Тутберидзе.
Медведева ушла от Тутберидзе, не сумев завоевать золото на Олимпиаде-2018, но в сезоне-2020/2021 вернулась. Спортсменка не объявляла о завершении карьеры, но пока не выступает на соревнованиях.
«С Этери мы через многое прошли, между нами было много перипетий. В Торонто я открыла для себя совершенно другую систему, настрой и ритм тренировок. Одно не лучше другого, нет большой разницы. Когда я вернулась тренироваться к Этери в 2020 году, обнаружила ту же атмосферу и почти ту же команду, что и двумя годами ранее. Главный секрет в том, что Этери делает всё, что в её силах, чтобы быть лучшей. В этом секрет: направить всю свою энергию на результат. Я очень горжусь Камилой, её прыжками, гибкостью, артистизмом. Она всё делает на высшем уровне. Я просто надеюсь, что она сможет со всем справиться и во время Олимпиады, желаю ей всего наилучшего», — приводит слова Медведевой L’Equipe.
- 14 января 2022
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