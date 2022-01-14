Евгения Медведева рассказала, сколько четверных прыгнет чемпионка Игр-2022

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какой контент будет у олимпийской чемпионки Игр-2022.
«Будущей олимпийской чемпионке обязательно понадобятся два четверных, может быть, три, и тройной аксель. Я не думаю, что кто-то ожидал таких технических улучшений всего за несколько лет. Я не знаю, удивительно это или немного страшно! Через несколько лет мы увидим, будет ли уровень продолжать развиваться или нет», — приводит слова Медведевой L’Equipe.
Четыре года назад, когда Медведева сражалась за золото Олимпийских игр в Пхёнчхане с Алиной Загитовой, взрослые фигуристки ещё не исполняли четверные прыжки, а спортсменок, владеющих тройным акселем, можно было пересчитать по пальцам.
- 14 января 2022
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