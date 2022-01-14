Мияхара рассказала, как поддержка Туктамышевой помогла ей поверить в себя

Японская фигуристка Сатоко Мияхара рассказала, как поддержка россиянки Елизаветы Туктамышевой помогла ей вернуть веру в себя.

На чемпионате мира – 2021 двукратный призёр первенств планеты Мияхара стала только 19-й, а Туктамышева завоевала серебро. Когда убитая горем Сатоко плакала в раздевалке, к ней неожиданно подошла россиянка.

«Она обняла меня, тихо прошептала: «Если ты останешься на позитиве и продолжишь выкладываться по максимуму, то впереди тебя непременно будет ждать только хорошее». В России, где подростки добиваются замечательных достижений, она успешно продолжает свою карьеру в свои 20 с лишним лет. Мои глаза заблестели.

Лиза тоже однажды упала и поднялась на второе место на чемпионате мира – 2021. Я знала это, и хотя я была разбита, но действительно получила силу. Лиза видит свой путь и твёрдо следуют ему, значит, и я тоже сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Мияхары Nikkan Sports.

Туктамышева старше Мияхары на год. В 2015 году они вместе стояли на пьедестале чемпионата мира: Лиза – на первой ступеньке, Сатоко – на второй.