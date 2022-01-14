Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.



Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Оба, как и Кондратюк, блестяще исполнили произвольную программу.



Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Мужчины

1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.

2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.

3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.

4. Андрей Мозалёв (Россия) – 265,69.

5. Евгений Семененко (Россия) – 260,0.

6. Морис Квителашвили (Грузия) – 9253,91.

7. Кевин Аймоз (Франция) – 252,21.