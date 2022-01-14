Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.
Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.
Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Оба, как и Кондратюк, блестяще исполнили произвольную программу.
Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Мужчины
1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.
3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.
4. Андрей Мозалёв (Россия) – 265,69.
5. Евгений Семененко (Россия) – 260,0.
6. Морис Квителашвили (Грузия) – 9253,91.
7. Кевин Аймоз (Франция) – 252,21.
- 14 января 2022
-
23:42
-
23:36
-
23:26
-
23:22
-
23:19
-
23:19
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
22:58
-
22:57
-
22:23
-
21:44
-
21:31
-
21:15
-
20:50
-
20:40
-
20:20
-
20:08
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:09