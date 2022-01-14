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Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
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На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Оба, как и Кондратюк, блестяще исполнили произвольную программу.

Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Мужчины

1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.
3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.
4. Андрей Мозалёв (Россия) – 265,69.
5. Евгений Семененко (Россия) – 260,0.
6. Морис Квителашвили (Грузия) – 9253,91.
7. Кевин Аймоз (Франция) – 252,21.

Фигурное катание. ЧЕ-2022. Таллин, Эстония
Мужчины. Произвольная программа
14 января 2022, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Россия
286.56
2
Даниэль Грассль
Италия
274.48
3
Денис Васильев
Латвия
272.08
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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