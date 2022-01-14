Жулин: Кондратюк потрясающий. Великолепно, просто нет слов

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал победу российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Отличный прокат! Просто нет слов, Марк потрясающий. Всё сделал на огромном эмоциональном фоне, прокатался великолепно.

Остальным немножко не хватило. Жаль. Итальянец очень сильный. И Мозалёв, и Семененко допустили ошибки. Если бы не допустили ошибки, весь пьедестал мог бы быть наш», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 12 баллов.

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