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Тарасова назвала Кондратюка гигантом после победы на чемпионате Европы

Тарасова назвала Кондратюка гигантом после победы на чемпионате Европы
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Кондратюк — гигант! Выиграл чемпионат Европы с первого раза. Поздравляю Марка, его тренера, да и всю сборную!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 12 баллов.

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