18-летний российский фигурист Марк Кондратюк впервые в карьере выиграл чемпионат Европы. Ученик Светланы Соколовской дебютировал на первенстве континента, что не помешало ему блестяще откатать обе программы, побив личные рекорды.

Впервые о Кондратюке заговорили год назад, когда на Кубке Первого канала он обыграл лидера сборной Михаила Коляду. Но отобраться на чемпионат мира Марк тогда не сумел. Однако именно ему было доверено защищать третью олимпийскую квоту на турнире в Германии в начале сезона-2021/2022. С задачей Кондратюк справился, став бронзовым призёром тех соревнований.

А затем Марк завоевал право лично воспользоваться этой квотой, выиграв чемпионат России – 2022. Вместе с ним на Олимпийские игры в Пекин поедет Коляда, пропускавший чемпионат Европы из-за небольшой травмы. Также в первоначальной заявке Евгений Семененко, ставший в Таллине только пятым.