Ковтун: Мозалёв и Семененко показали себя настоящими спортсменами

Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказался о выступлениях Евгения Семененко и Андрея Мозалёва на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Поздравляю Марка Кондратюка! Очень рад за него. Мозалёв и Семененко боролись, показали себя настоящими спортсменами. Но сегодня им навязали борьбу Грассль и Васильев. Они сегодня были очень хороши. Это спорт, это жизнь, — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 12 баллов.

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