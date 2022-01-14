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Евгений Семененко: постарался абстрагироваться от мыслей о квалификации на Игры

Евгений Семененко: постарался абстрагироваться от мыслей о квалификации на Игры
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Российский фигурист Евгений Семененко оценил своё выступление на чемпионате Европы.

«Нервозности было как всегда немного, но катание прошло не лучшим образом, я не мог справиться со стихией. Вне зависимости от результата сегодняшнего катания я должен был готовиться к следующему этапу. Мне пришлось вложить все свои усилия в подготовку. Я немного подумывал о квалификации на Олимпийские игры, но постарался абстрагироваться и сосредоточиться на своём катании», — сказал Семененко после проката.

Победу на соревнованиях одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Оба, как и Кондратюк, блестяще исполнили произвольную программу. Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.

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