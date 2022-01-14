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Золотой прокат произвольной программы Марка Кондратюка на чемпионате Европы. Видео

Золотой прокат произвольной программы Марка Кондратюка на чемпионате Европы. Видео
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Российский фигурист Марк Кондратюк впервые в карьере выступал на чемпионате Европы и выиграл его. Ученик Светланы Соколовской справился с прокатом обеих программ: и короткой, и произвольной.

В произвольной программе на музыку из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» Кондратюк исполнил четверной тулуп, четверной сальхов и каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, а также два тройных акселя (второй в каскаде с двойным тулупом, где и допустил единственную небольшую ошибку). За произвольный прокат Кондратюк получил 187,50 балла, что на 22 балла выше его прежнего личного достижения (165,29). А по сумме баллов Марк улучшил личный рекорд сразу на 36 баллов (было 250,08, стало – 286,56).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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