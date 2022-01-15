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Марк Кондратюк рассказал, когда возобновит занятия искусством

Марк Кондратюк рассказал, когда возобновит занятия искусством
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Российский фигурист Марк Кондратюк оценил своё выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Титулы — это круто и приятно, но вот сегодня я выиграл, пару дней буду радоваться, а дальше нужно продолжать работать. Может быть, какую-то уверенность они дают в себе, но если ты не думаешь, что это груз ответственности, то легче. Пока вроде получилось. Сейчас очень мало времени, может быть, летом, если будет возможность, я займусь искусством», — сказал Кондратюк после проката.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.

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