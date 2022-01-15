Марк Кондратюк: люди в чатах сами решат, заслуживаю я ехать на Олимпийские игры или нет

Российский фигурист Марк Кондратюк оценил вероятность своего выступления на Олимпийских играх.

«Я думаю, люди в чатах сами решат, заслуживаю я ехать на Олимпийские игры или не заслуживаю, а моё дело кататься», — сказал Кондратюк после проката.

Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.



Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.



Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Оба, как и Кондратюк, блестяще исполнили произвольную программу.



Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.