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Марк Кондратюк: чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно усложнять контент

Марк Кондратюк: чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно усложнять контент
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Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих действиях для улучшения уровня.

«По поводу стабильности ничего не могу сказать. Это тема очень сложная. Чтобы быть конкурентоспособным на мировом уровне, как минимум нужно кататься так же и усложнять контент. Но готов ли я в течение этого сезона, сказать не могу», — сказал Кондратюк после проката.

Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.

Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.

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