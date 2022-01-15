Сорванный прокат произвольной программы Евгения Семененко на ЧЕ. Видео

Российский фигурист Евгений Семененко неудачно выступил в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Из трёх заявленных четверных прыжков ученик Алексея Мишина справился только с одним – исполнил каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. В сольно четверном тулупе Евгений допустил серьёзную ошибку на выезде, а вместо четверного сальхова прыгнул двойной. Не порадовал Евгений и каскадами 3-3 (вторые прыжки оказались двойными).

В итоге при личном рекорде 172,60 балла за прокат произвольной программы Семененко получил только 160,79 балла. Между тем, чтобы подняться на пьедестал, опередив Дениса Васильева из Латвии, Семененко нужно было улучшать собственное достижение и получать минимум 172,88.

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