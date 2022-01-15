Неудачный прокат произвольной программы Андрея Мозалёва на ЧЕ. Видео

Лидировавший после короткой программы российский фигурист Андрей Мозалёв как мог спасал прокат произвольной программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония), но сохранить место на пьедестале не сумел.

Камнем преткновения для Мозалёва стал четверной сальхов, вместо которого он прыгнул тройной с ошибкой на выезде. В итоге Андрей исполнил два четверных тулупа (сольно и в каскаде с тройным), но повторил тройной сальхов, который в итоге не засчитали. Также судьи нашли ошибки на обоих тройных акселях Мозалёва и понизили баллы. В итоге россиянин получил 165,93 балла за произвольную и четвёртую сумму за две программы – 265,69.

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