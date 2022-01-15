Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022: результаты третьего соревновательного дня

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершился очередной соревновательный день.
В выступлении дуэтов в ритм-танце победу одержали защищающие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин, которые обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла.
Победу мужском одиночном катании одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 87,89.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 86,45
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 83,35.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 79,97
5. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 77,99.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония.
Мужчины
1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.
3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.
4. Андрей Мозалёв (Россия) – 265,69.
5. Евгений Семененко (Россия) – 260,0.
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