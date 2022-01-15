Валиева рассказала о конкуренции в сборной России

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась на тему конкуренции в сборной России.



«Конкуренция — это очень хорошо. Ты выходишь на тренировку и видишь, что все что-то делают. Например, мы катаемся с Морисом Квителашвили. Он хоть и не из команды России, но у него есть чему поучиться. То же самое касается и девочек: видишь их и сразу возникает настроение работать, двигаться дальше, делать что-то новое, не останавливаться на достигнутом», — рассказала 15-летняя Валиева в интервью эстонскому порталу ERR.ee.



Напомним, на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе, получив за свой прокат 90,45 балла.



Произвольную программу фигуристки-одиночницы представят в субботу, 15 января.

Новость по теме Екатерина Гордеева оценила выступление Камилы Валиевой, установившей мировой рекорд