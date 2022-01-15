Татьяна Тарасова обратилась к Марку Кондратюку после его победы на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к российскому фигуристу Марку Кондратюку, который завоевал золото на чемпионате Европы в Таллине (Эстония), а также к его тренеру Светлане Соколовской.

«Марк, ты гигант! С первого раза выиграл чемпионат Европы! Только вперёд! Света, поздравления тебе и всей вашей команде! Ура!» — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!