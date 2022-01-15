«Вы в таком же ужасе?» Ирина Слуцкая высказалась о первом небинарном участнике Олимпиады

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась по поводу американского фигуриста Тимоти Ледюка, выступающего в соревнованиях спортивных пар вместе с Эшли Кейн-Гриббл. Он станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх.
«То, что я не пойму никогда… Это рано или поздно должно было произойти в таких условиях продвижения новой этики в США. Внимание! На Олимпийские игры в Пекин впервые отправится спортсмен, который не причисляет себя ни к одному из существующих полов. Оказывается, это называется «небинарный спортсмен».
Американец Тимоти Ледюк, выступающий в паре с Эшли Кейн, объявил о том, что является небинарной персоной, и попросил использовать местоимения они/их при обращении к нему. Во время моей спортивной карьеры такое и представить невозможно было! Были мужские и женские виды спорта, сами спортсмены строго разделялись по двум полам. Не было и художественных гимнастов в женских костюмах…
Боюсь представить, что будет в мире и в спорте в частности через 10-20 лет с такой пропагандой… А что вы думаете об этом? Поддерживаете такую тенденцию? Или вы в таком же ужасе, как и я?» — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
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