«Случилось чудо!» Марк Кондратюк оценил выступление на чемпионате Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от победы на дебютном для себя чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
«Это было неожиданно. Я просто надеялся попасть в тройку. На чемпионате России у меня были такие же надежды. Случилось чудо! Здорово, что мне удалось выступить на более высоком уровне, чем раньше. Очень благодарен своему тренеру Светлане Владимировне Соколовской и всей тренерской группе.
После шести прыжков почувствовал, что всё будет нормально. Я хорошо выполнил элементы. Катание было не таким хорошим, в этом плане пришлось нелегко. Может быть, я ещё не в лучшей форме», — сказал Кондратюк на пресс-конференции.
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