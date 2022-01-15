«Я очень расстроен». Андрей Мозалёв подвёл итог выступления на чемпионате Европы

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал неудачное выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине. Он лидировал после короткой программы, но в итоге остался без медали, заняв четвёртое место.

«Мне было нелегко сегодня. Лидерство после короткой программы добавляло давления. Мне почти удалось не думать об этом. Может быть, давление от выступления на чемпионате Европы меня настигло. Я очень хотел выступить как можно лучше. Однако я нервничал. Очень хотел бы, чтобы ошибки на сальхове не было.

Я очень расстроен. Конечно, не всё потеряно, жизнь продолжается. Может быть, я и потерял шансы на Олимпиаду, но в моей жизни ещё будут соревнования. Конечно, разочарован, но мне есть над чем работать. Расстроен, что не попал в тройку. В целом, за исключением ошибки на сальхове, прокат был не таким уж плохим. Мне нужно возвращаться к работе», — сказал Мозалёв на пресс-конференции.

Золото на чемпионате Европы выиграл россиянин Марк Кондратюк.

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