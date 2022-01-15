Итальянский фигурист обратился к Марку Кондратюку на русском языке

Российский фигурист Марк Кондратюк, ставший чемпионом Европы 2022 года, пообщался с серебряным призёром, итальянцем Даниэлем Грасслем на пресс-конференции. Спортсменов попросили поздравить друг друга на их языках: Грассля — на русском, Марка — на итальянском.
Даниэль сначала сказал: «Могу отметить это на итальянском, это было очень хорошее выступление. Молодец!» А затем добавил по-русски: «Молодец».
Марк Кондратюк обратился к Грасслю: «К сожалению, не знаю, как на итальянском это будет». Даниэль подсказал: «Grazie mille». Затем россиянин повторил эту фразу.
Бронзовым призёром чемпионата Европы в Таллине стал Денис Васильев из Латвии.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 января 2022
-
10:33
-
10:12
-
09:51
-
09:25
-
09:02
-
08:25
-
08:10
-
08:00
-
07:15
-
05:30
-
04:32
-
01:22
-
01:10
-
00:49
-
00:48
-
00:27
-
00:18
-
00:14
-
00:08
-
00:02
- 14 января 2022
-
23:57
-
23:42
-
23:36
-
23:26
-
23:22
-
23:19
-
23:19
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
22:58
-
22:57
-
22:23
-
21:44