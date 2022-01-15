Итальянский фигурист обратился к Марку Кондратюку на русском языке

Российский фигурист Марк Кондратюк, ставший чемпионом Европы 2022 года, пообщался с серебряным призёром, итальянцем Даниэлем Грасслем на пресс-конференции. Спортсменов попросили поздравить друг друга на их языках: Грассля — на русском, Марка — на итальянском.

Даниэль сначала сказал: «Могу отметить это на итальянском, это было очень хорошее выступление. Молодец!» А затем добавил по-русски: «Молодец».

Марк Кондратюк обратился к Грасслю: «К сожалению, не знаю, как на итальянском это будет». Даниэль подсказал: «Grazie mille». Затем россиянин повторил эту фразу.

Бронзовым призёром чемпионата Европы в Таллине стал Денис Васильев из Латвии.

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