Морис Квителашвили — о чемпионате Европы в Таллине: я просто хотел, чтобы всё закончилось

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал выступление на чемпионате Европы в Таллине. Он занял шестое место.
«Конечно, я недоволен, всё пошло не так с первого прыжка. Затем мне пришлось бороться за каждый элемент и делать подсчёты, и всё равно я ошибся, потеряв слишком много баллов. Это были трудные соревнования, к концу я очень устал. Уже довольно поздно. У нас был перерыв 10 часов, я не знал, чем заняться. Я просто хотел, чтобы всё закончилось. Было тяжело.
Спасибо всем, кто меня поддержал сегодня. Я слышал аплодисменты во время вращения. Спасибо моим тренерам, Федерации фигурного катания Грузии, моим родителям, которые в меня верили. Буду продолжать работать как обычно. Я приехал на чемпионат Европы заряженным, хотел выступить как можно лучше, но не всё получилось. В следующий раз постараюсь выступить лучше и доказать, что способен на большее», — сказал Квителашвили на пресс-конференции.
Чемпионом Европы стал россиянин Марк Кондратюк.
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