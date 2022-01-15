Траньков: думаю, и я, и моя пара Тарасова / Морозов заслужили право участия на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Максим Траньков высказался о том, что его пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов заслужила право участвовать в командном турнире Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Я знаю, что разговоры такие есть, хотя по этому поводу слышу и много скепсиса. Мы, в свою очередь, можем просто работать, кататься, тренироваться, надеяться.

Конечно же, мы хотим выступить в командном турнире, и я как его участник в прошлом, как олимпийский чемпион хотел бы быть тренером участников командного олимпийского турнира. Думаю, и я, и моя пара всё-таки заслужили право участия в команднике», — приводит ТАСС слова Транькова.

Напомним, весь пьедестал в соревнованиях пар на чемпионате Европы в Таллине заняли россияне. Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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