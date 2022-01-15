Тренер Мозалёва ответил на вопрос о возможном попадании Андрея на Олимпиаду

Кирилл Давыденко, тренер российского фигуриста Андрея Мозалёва, ответил на вопрос о возможном попадании подопечного в состав команды на Олимпийские игры.
«Мы с Андреем едем на предолимпийский сбор в Красноярск, будем готовиться со всей командой. А попадание в основной состав на Олимпиаду — этот вопрос будет решаться федерацией позже, и это не в нашей компетенции. Готовимся дальше, мы с Андреем сделаем выводы, проведём работу над ошибками и будем ещё усерднее тренироваться», — цитирует Давыденко ТАСС.
Мозалёв лидировал на чемпионате Европы в Таллине после короткой программы, но в итоге стал четвёртым.
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