Елизавета Туктамышева — Марку Кондратюку: красавчик, поздравляю

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к Марку Кондратюку который завоевал золото на проходящем в Таллине (Эстония) чемпионате Европы. Ученик Светланы Соколовской дебютировал на первенстве континента.

«Красавчик, поздравляю», — написала Туктамышева.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

За две программы Кондратюк получил 286,56 балла. Серебряным призёром стал итальянец Даниэль Грассль (274,48). Тройку призёров замкнул представитель Латвии Денис Васильев. 25-летняя Туктамышева в состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине не вошла.

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!