Елизавета Туктамышева — Марку Кондратюку: красавчик, поздравляю
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Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к Марку Кондратюку который завоевал золото на проходящем в Таллине (Эстония) чемпионате Европы. Ученик Светланы Соколовской дебютировал на первенстве континента.
«Красавчик, поздравляю», — написала Туктамышева.
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
За две программы Кондратюк получил 286,56 балла. Серебряным призёром стал итальянец Даниэль Грассль (274,48). Тройку призёров замкнул представитель Латвии Денис Васильев. 25-летняя Туктамышева в состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине не вошла.
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