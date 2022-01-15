«Неправильно и незаслуженно». Анна Погорилая — о результатах фигуристов на ЧЕ в Таллине

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая выразила недовольство итогами соревнований мужчин на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко заняли четвёртое и пятое места соответственно.

«Это неправильно и незаслуженно», — написала Погорилая в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой

Сегодня, 15 января, на чемпионате Европы завершатся соревнования танцевальных пар и женщин. Завтра пройдут показательные выступления.

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