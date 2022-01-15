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Стефан Ламбьель — о Марке Кондратюке: я видел его щедрость

Стефан Ламбьель — о Марке Кондратюке: я видел его щедрость
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Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Стефан Ламбьель, являющийся тренером латвийского фигуриста Дениса Васильева, прокомментировал победу россиянина Марка Кондратюка на чемпионате Европы в Таллине. Васильев завоевал бронзу.

«Я должен сказать, что не видел его выступления в произвольной программе. Не знаю, что он сделал. Видел некоторые части короткой программы, и думаю, он обладает невероятной силой, мощью. Счастлив видеть, что он очень… щедр. Что я видел во время короткой программы, так это его щедрость. Он способен соединяться с аудиторией и давать ей энергию. Это то, что я ценю в нём», — приводит слова Ламбьеля «Спорт-экспресс».

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