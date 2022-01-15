Состав сборной России будет определён в 20-х числах, командники — прямо перед Олимпиадой

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине (Китай) будет определён в 20-х числах января на собрании в Москве.

Участники командного турнира от России будут определены позже, прямо перед началом этого вида соревнований на Олимпиаде в китайской столице.

Отметим, что у командников разрешены две замены после коротких программ, которые можно сделать не позднее, чем за 30 минут до начала вида.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиады (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

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