«Перекреститесь». Татьяна Тарасова оценила ситуацию вокруг 1-го небинарного участника ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с американским фигуристом Тимоти Ледюком, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх. Он выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл.

«Люди разные бывают, он человек и таким родился. Такие люди хотят показать, что тоже имеют право заниматься олимпизмом. Мы не должны быть против.



Один человек не станет угрозой для олимпийского движения. Перекреститесь. Я считаю, что каждый человек, рождённый на земле, имеет право заниматься тем, чем хочет», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!