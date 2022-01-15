«Перекреститесь». Татьяна Тарасова оценила ситуацию вокруг 1-го небинарного участника ОИ
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с американским фигуристом Тимоти Ледюком, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх. Он выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл.
«Люди разные бывают, он человек и таким родился. Такие люди хотят показать, что тоже имеют право заниматься олимпизмом. Мы не должны быть против.
Один человек не станет угрозой для олимпийского движения. Перекреститесь. Я считаю, что каждый человек, рождённый на земле, имеет право заниматься тем, чем хочет», — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».
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