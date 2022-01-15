Блогер Фран высмеяла оценки Дэвис и Смолкина в произвольном танце на ЧЕ

Известный блогер Фран отреагировала на оценки российского дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).
Российские танцоры, которые дебютируют на чемпионате Европы, в Таллине получили неплохие для молодой пары оценки, которые всё же существенно ниже баллов, поставленных за их танцы на турнире серии «челленджер» в Варшаве.
«81+118 в Варшаве были для того, чтобы мы не сходили с ума по поводу 73+113 здесь, так как сейчас по сравнению с этим это кажется банальной надбавкой», — написала Фран на своей странице в «Твиттере».
За произвольный танец на чемпионате Европы Дэвис и Смолкин получили 113,29 балла и перед заключительной разминкой занимают второе место с суммой 191,90. Это означает, что в итоговом протоколе Диана и Глеб не опустятся ниже седьмого места.
- 15 января 2022
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