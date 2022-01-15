Степанова и Букин обновили личный рекорд по сумме двух программ

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин по итогам выступления на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) обновили личный рекорд по сумме двух программ.

За прокат ритм-танца Александра и Иван получили 86,45 балла, побив личный рекорд. Предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

За произвольный танец Степанова и Букин получили лучшие баллы в сезоне — 126,75. Их личный рекорд (127,64) был установлен два года назад на чемпионате Европы – 2020. Там же фигуристы получили и лучшую сумму — 211,29 балла, которую теперь превзошли. Новый рекорд Степановой и Букина по сумме двух программ – 213,20 балла.

На чемпионате Европы в Таллине Степанова и Букин завоевали серебро, уступив соотечественникам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.